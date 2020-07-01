Вторая пандемия. В КНР нашли штамм опасного гриппа

Источник: Корреспондент.net

Китайские исследователи выявили новый штамм вируса гриппа, который обладает внушительным потенциалом к возникновению очередной пандемии в мире. Вирус показал себя не так давно, но известно, что он может мутировать дальше, что позволит ему с легкостью передаваться от человека к человеку.

Свиной грипп 2.0

Новый патоген обладает всеми типичными характеристиками, указывающими на высокую степень приспособленности к заражению человека, и требует пристального контроля, говорится в материале, который группа ученых из КНР опубликовала в журнале PNAS - официальном издании Национальной академии наук США.

Авторы исследования указывают, что новый вариант гриппа распространяется с 2016 года. Выяснилось, что антитела к нему есть у 10,4 процента обследованных работников свиноферм. Среди всего населения Китая новый вирус свиного гриппа G4 H1N1 был выявлен у 4,4 процента. При этом существующие вакцины для него не подходят.

Новый вирус содержит в себе некоторые гены, которые делают его "кандидатом для возникновения пандемии", поэтому ученые бьют тревогу. Патоген G4 H1N1 родственен уже известному вирусу свиного гриппа H1N1, который в 2009 году распространился по всему миру, а также птичьему и человеческому гриппу.

В 2016 году ученые установили,что новый вирус G4 H1N1 доминирует у свиней. Он передается воздушно-капельным путем и вызывает инфекционные заболевания. Ученые отмечают, что пока вирус редко передается от человека к человеку. Но он способен адаптироваться к новым условиям.

Поэтому авторы указывают на необходимость как можно скорее начать периодические проверки работников свиноферм, равно как и самих свиней, на инфекции, связанные с вирусами гриппа.

В этой связи профессор ветеринарии из университета Кембриджа Джеймс Вуд обращает внимание на то, что именно дикие животные, которые также способны жить и в домашних условиях, и чье мясо люди употребляют в пищу, могут быть источником распространения вирусов, способных вызвать пандемию.

Комментируя результаты исследования, представитель Китайской академии наук Элис Хьюз в интервью Science Media Center отметила, что свиной грипп - достаточно распространенное явление в КНР. Этому способствуют проблемы с гигиеной и наличие различных стероидов в кормах.

Именно свиной грипп стал первой пандемией в 21 веке. Первые случаи заболевания зафиксировали в США и Мексике в апреле 2009, а затем в течение нескольких месяцев инфекция распространилась по всему миру.

По данным Всемирной организации здравоохранения, общее число жертв составило от 100 тысяч до 400 тысяч человек. По оценкам Центра по контролю и профилактике заболеваемости США, в результате в первый год циркуляции вируса погибло 151 700-575 400 человек.

H1N1 оказался особенно заразным и опасным, поскольку появился в результате реассортации - смешивания генетического материала нескольких вирусов. Когда такое происходит, новый вирус часто получает способность инфицировать те виды, которые раньше были к нему невосприимчивы.

Однако мир справился с ним проще, чем ожидалось, потому что у людей сформировался устойчивый естественный иммунитет к инфекции. О прекращении пандемии H1N1 руководство организации объявило в августе 2010 года.

Интересно, что порядка 80 процентов смертей в ту эпидемию произошли среди людей младше 65 лет. Это сильно отличается от типичных сезонных эпидемий гриппа, во время которых от 70 до 90 процентов смертей случается среди людей в возрасте 65 лет и старше.

Прошло более десяти лет, но H1N1 до сих пор периодически объявляется. В 2016 году в Украине были сообщения о том, что за эпидемиологический сезон из-за свиного гриппа скончались 18 человек.

О появлении нового гриппа уже проинформировали ВОЗ. Там пообещали тщательно изучить публикацию китайских ученых.

Китайские власти, в свою очередь, назвали новое исследование "не достаточно убедительным". Об этом сказал представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь.

Объем данных, использованных в исследовании, не является репрезентативным, отметил представитель дипломатического ведомства. При этом он добавил, что власти и эксперты продолжат следить за заболеванием.