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25.05.2020

Вторая Сирия. Турция и РФ меняют ход войны в Ливии

Источник: Корреспондент.net

В Ливии в последние дни произошел ряд резких изменений военной ситуации, который ослабил надежды мятежного фельдмаршала Халифы Хафтара на захват всей территории страны.

Усилили же свои позиции в этой североафриканской нефтедобывающей стране, разделенной гражданской войной, Турция и Россия. 

 

Новые игроки в ливийском конфликте

За последние несколько недель турецкие беспилотники и системы противовоздушной обороны помогли поддерживаемому ООН правительству национального согласия вернуть под свой контроль практически весь запад Ливии, отвоевав его у армии Хафтара.

Наступление Хафтара на Триполи в апреле 2019 года стало началом одного из самых кровавых периодов с момента восстаний арабской весны 2011 года и вмешательства сил НАТО, которые привели к свержению и гибели диктатора Муаммара Каддафи.

На прошлой неделе он объявил об отводе своих боевиков от передовой в Триполи. Но его противники продолжили наступать, в результате чего им удалось захватить целый ряд прибрежных поселений и ключевую военно-воздушную базу.

"Хафтар переживает худший кризис за последние шесть лет", - цитирует Washington Post ливийский аналитик и политолог Анас эль-Гомати, возглавляющий Институт Садека в Триполи.

Однако в ООН считают, что конца войны еще не видно, а есть риск того, что в конфликт будут втянуты Турция и Россия, что может сделать из Ливии вторую Сирию.

Под контролем Хафтара все еще остается значительная территория Ливии, а сам он пользуется мощной поддержкой внешних сил.

В Триполи говорят, что двумя неделями ранее с территории Сирии на помощь мятежнику прибыли российские ВКС. Столица также утверждает, что на стороне сил Хафтара воюют наемники из Судана, Чада, Сирии и российская ЧВК Вагнер.

Как сообщила спецпосланница ООН в Ливии Стефани Уильямс в Совете безопасности организации, в стране наблюдается "тревожное наращивание военного потенциала", несмотря на оружейное эмбарго.

"Мы достигли еще одного переломного момента в этом конфликте. Эскалация может повлечь за собой настоящую опосредованную войну", - заявила чиновница.

По мнению Washington Post, Ливия уже находится в состоянии такой войны - одного из самых интернационализированных конфликтов в мире, - поскольку сейчас там разворачивается борьба за нефтегазовые ресурсы, территории, а также за реализацию идеологических и геостратегических амбиций.

На стороне Хафтара, кроме России, также находятся ОАЭ, Египет, Саудовская Аравия и Иордания. Страны Евросоюза разделились: Франция и Греция - за фельдмаршала, остальные поддерживают правительство в Триполи.

США официально говорят о своей поддержке признанного ООН правительства, но подают смешанные сигналы касательно своей готовности вступить в диалог с Хафтаром - у которого есть американское гражданство и который ранее был осведомителем ЦРУ.

Турция вступила в конфликт по просьбе ливийского правительства национального согласия в начале этого года и за пять месяцев круто повернула ход событий, отобрав преимущество у Хафтара, под контролем которого большая часть нефтяных объектов.

Сегодня вместе с Россией Турция стала влиятельным игроком в Ливии. Обе страны могут в конечном итоге получить нефтяные, газовые и строительные контракты на миллиарды долларов, а также доступ на военные базы, которые помогут им распространить влияние на значительную часть территории Африки.

Правительство национального согласия уже открыло Анкаре доступ к газовым месторождения Средиземного моря в обмен на увеличение военной помощи: Турция направила в Ливию беспилотники, наемников, военных инструкторов, бронемашины и оружие.

Силы правительства провели несколько успешных сражений, отвоевав, среди прочего, военно-воздушную базу аль-Ватия в 130 километрах от Триполи. Они захватили российский самоходный зенитный комплекс Панцирь и прокатили его по улицам столицы как трофей. Турецкие беспилотники сумели захватить и уничтожить еще несколько ЗРПК.

Теперь траектория развития конфликта в Ливии, пишет WP, зависит от реакции основных иностранных союзников Хафтара, в первую очередь России и ОАЭ, а также от их попыток контролировать растущее влияние Турции.

21 мая командующий военно-воздушными силами Хафтара пригрозил Анкаре "крупнейшей воздушной кампанией в истории Ливии".

В это же время в МВД правительства национального согласия заявили, что шесть российских истребителей МиГ-29 и два самолета Су-24 прибыли на помощь Хафтару из Сирии. Если это так, отмечает газета, то Ливия на пороге серьезной эскалации, поскольку раньше Москва помогала в основном наемниками из Вагнера.

В январе Россия и Турция пытались добиться перемирия, но Хафтар неожиданно отказался участвовать в этом процессе. Вскоре США и Евросоюз также попытались найти политическое решение конфликта в Ливии. Но переговоры в Берлине не помешали ОАЭ расширить масштабы их военной поддержки Хафтара, что заставило Турцию занять более агрессивную позицию.

25 мая американское агентство Bloomberg сообщило, что более тысячи российских и сирийских наемников, выступающих на стороне Хафтара, покинули передовые позиции.

По данным Anadolu, представитель штаба командования правительственных сил Ливии полковник Мухаммед Кунуну, 1,6 тысячи наемников вылетели на двух военно-транспортных самолетах из аэропорта Бени Валид. Кунуну добавил, что о новом местоположении наемников неизвестно.
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