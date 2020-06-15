ВВП Украины может упасть на 4,5% – Moody's

Источник: Корреспондент.net

ВВП Украины в 2020 году снизится на 4,5%, но восстановится на 3,6% уже в 2021 году. Соответствующий прогноз сделало международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service в понедельник, 15 июня.

Согласно прогнозу агентства, экономика Украины резко сократится из-за ограничений на внутреннюю деятельность, более слабого внешнего спроса и более низкие денежные переводы.

В агентстве отмечают, что украинская экономика постепенно начнет восстановление со второй половины 2020 года, при этом прогноз роста реального ВВП составляет примерно 3,6% в 2021 году.

Как ожидают в Moody's, дефицит госбюджета увеличится до 7,5% ВВП в 2020 году с 2,0% ВВП в 2019 году, в результате чего валовые потребности правительства в финансировании в этом году составляют около 16% ВВП.

Рейтинговое агентство прогнозирует, что настроения инвесторов по отношению к Украине хотя и могут улучшиться с новой программой МВФ, но тем нее менее будут оставаться настороженными, учитывая выросшее неприятие риска в глобальном масштабе и нестабильность внутренней политики.

По прогнозу Moody's, валютные резервы Украины благодаря новой программе МВФ на конец года (без учета золота) составят около 22 млрд долларов, что достаточно для покрытия примерно четырех месяцев импорта.