Найти

15.06.2020

ВВП Украины может упасть на 4,5% – Moody's

Источник: Корреспондент.net

ВВП Украины в 2020 году снизится на 4,5%, но восстановится на 3,6% уже в 2021 году. Соответствующий прогноз сделало международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service в понедельник, 15 июня.

Согласно прогнозу агентства, экономика Украины резко сократится из-за ограничений на внутреннюю деятельность, более слабого внешнего спроса и более низкие денежные переводы.

В агентстве отмечают, что украинская экономика постепенно начнет восстановление со второй половины 2020 года, при этом прогноз роста реального ВВП составляет примерно 3,6% в 2021 году.

Как ожидают в Moody's, дефицит госбюджета увеличится до 7,5% ВВП в 2020 году с 2,0% ВВП в 2019 году, в результате чего валовые потребности правительства в финансировании в этом году составляют около 16% ВВП.

Рейтинговое агентство прогнозирует, что настроения инвесторов по отношению к Украине хотя и могут улучшиться с новой программой МВФ, но тем нее менее будут оставаться настороженными, учитывая выросшее неприятие риска в глобальном масштабе и нестабильность внутренней политики.

По прогнозу Moody's, валютные резервы Украины благодаря новой программе МВФ на конец года (без учета золота) составят около 22 млрд долларов, что достаточно для покрытия примерно четырех месяцев импорта.

Новости раздела
Украина
16.06.2020
Газпром перестал требовать за газ для "ЛДНР" - СМИ
Ранее Газпром насчитывал долг Нафтогазу за поставки на неподконтрольный Донбасс, но с 2020 года перестал публиковать данные.
Украина
16.06.2020
Петрашко: Ситуация с инфляцией катастрофическая
Министр жалуется на то, что вместо заложенной в бюджет инфляции в 11%, она сейчас составляет менее 2%.
Украина
16.06.2020
Суд снова рассмотрит дело о "деньгах Януковича"
Кассационный уголовный суд принял решение о назначении нового рассмотрения в апелляционной инстанции, отметили в Верховной суде.
Украина
16.06.2020
ВНО в Украине не отменят - Шмыгаль
Тестирование начнется с 25 июня, как и планировалось, заверил премьер-министр, добавив, что причин для переноса оценивания пока нет.
Украина
15.06.2020
Назван доход Украины от транзита российского газа
До 2025 года Украина рассчитывает заработать на транзите российского газа 7 миллиардов долларов. Почти миллиард Газпром уже заплатил.
Украина
15.06.2020
Украинцам не рекомендуют ездить за границу
Министерство иностранных дел напоминает, что, несмотря на открытие границ, ситуация с коронавирусом по-прежнему опасна.
Украина
15.06.2020
Зеленский и Трюдо обсудили визовый режим
Сейчас есть возможность пересмотреть визовый режим между Украиной и Канадой, отметил Джастин Трюдо.
Украина
15.06.2020
ВВП Украины может упасть на 4,5% – Moody's
Причинами падения экономики являются ограничения на внутреннюю деятельность, слабый внешний спрос и низкие денежные переводы, говорят в рейтинговом агентстве.
Украина
15.06.2020
Суд закрыл дело о вкладах Суркисов в ПриватБанке
Верховный суд признал действительным договор обмена средств Суркисов в ПриватБанке на сумму более 1 млрд гривен на акции банка, которые позже были выкуплены государством за 1 гривну.
Украина
15.06.2020
В Кабмине рассказали о роли префектов в Украине
После принятия необходимого законодательства в Украине введут институт префектов в рамках завершения реформы децентрализации.
Украина
14.06.2020
Пандемия в Киеве: еще 66 больных и одна смерть
В столице Украины уже 3904 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Умерли 88 человек.
Украина
14.06.2020
Цена на импортный газ для Украины упала ниже $100
Цена импортного газа за прошлый месяц на 20% ниже апрельской цены в долларовом эквиваленте.
Суд закрыл дело о вкладах Суркисов в ПриватБанке | Зеленский и Трюдо обсудили визовый режим