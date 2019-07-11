Выборы по-новому. Что за кодекс приняла Рада

Источник: Корреспондент.net

Верховная Рада приняла, возможно, самый долгожданный документ в истории этого созыва парламента – Избирательный кодекс.

Месяц рассматривались к нему поправки, 17 раз спикер парламента Андрей Парубий объявлял голосование за Избирательный кодекс и таки нужное для принятие решение количество депутатов нажали кнопки “за”.

Корреспондент.net разбирался в том, что приняли депутаты.

Как голосовали

Перед голосованием представители всех фракций высказались за поддержку Избирательного кодекса.

Спикер Андрей Парубий заявил, что это будет историческое решение Верховной Рады 8 созыва.

С первого раза не удалось проголосовать. Спикер заявил, что это "ложная" ситуация.

С второго и третьего раза тоже не набралось достаточного количества голосов. Председатель Рады угрожал депутатам публиковать имена "нерадивых" парламентариев в Голосе Украины и не позволял никому уходить из зала.

"Это наше обязательство в коалиционном соглашении, это наше обязательство перед обществом. За этим голосованием будут следить во всех уголках Украины ... Напоминаю, что согласно регламенту, возвращение к правкам я могу ставить бесконечное количество раз. Неужели вы не чувствуете ответственности? ... Давайте, голос к голосу!", - призвал нардепов Парубий.

Он предупредил, что "посыплется" весь порядок дня, где много законопроектов ждут принятия, если будет провален Избирательный кодекс.

Это не подействовало и нардепы и в пятый, и в шестой, и седьмой раз не проголосовали "за".

Парубий уже встал из-за своего рабочего места и начал ругаться на нардепов, заявляя, что они позорятся и ставят под сомнение всю работу Рады за 4 года.

"Вы сейчас подло сидите и не голосуете!", - сказал он.

Восьмое, девятое и десятое голосования тоже были безуспешными. Голосов становилось меньше, чем вначале.

"Это подлость и коварство. Все равно будем голосовать!", - заявил Парубий.

После этого, одиннадцатое, двенадцатое, и тринадцатое голосования тоже были провальные.

"Мы все равно сегодня проголосуем кодекс. Голосуйте! Все, что мы сейчас делаем, это оттягиваем рассмотрение других законов. Ваша позиция нечестная и бессмысленная!", - обратился к нардепам спикер.

Не удалось вернуться к правкам с четырнадцатого и пятнадцатого раз.

После этого Парубий ушел в сессионный зал и лично о чем-то общался с отдельными нардепами.

К коллегам обратилась вице-спикер Ирина Геращенко, которая призвала всех исполнять предвыборные обещания, поскольку голосование за открытые избирательные списки были, по ее словам, обещанием всех фракций, которые есть в Раде.

Но это не подействовало. Нардепы провалили еще и шестнадцатое голосование.

"Ну что вы делаете? Следующий парламент же не проголосует!", - комментировала Геращенко.

С семнадцатого раза наконец удалось вернуться к правкам - за это дали голоса 227 нардепов.

После этого Парубий объявил, что сейчас депутаты одновременно примут в целом Избирательный кодекс со всеми предложенными поправками.

"Сейчас предлагаю поддержать все правки и проголосовать за Избирательный кодекс в целом, ребята. Не дай Бог кто-то поступит подло!", - обратился он перед голосованием.

Нардепы приняли Избирательный кодекс 230 голосами и ушли на перерыв.

Что поменяется?

В целом Избирательный кодекс сочетает в себе пять документов - законы о выборах президента, народных депутатов, местные выборы, о ЦИК и государственный реестр избирателей.

Но главные новации касаются в основном выборов в Верховную Раду.

Сейчас выборы в Верховную Раду проходят по смешанной системе. Половину депутатов избирают по закрытым партийным спискам, где проходные места определяет партийное руководство. Часто за проходное место в списке, как указывают эксперты, кандидаты платят деньги.

Вторая половина избирается по мажоритарным округам. Эксперты указывают, что в округах судьбу выборов часто решают деньги и прямой или косвенный подкуп избирателей кандидатом.

Пропорциональная партийная система с открытыми списками призвана нивелировать все эти риски.

Главная идея, заложенная в избирательном кодексе, заключается в том, что сами избиратели будут определять, кто из партийного списка пройдет в Верховную Раду.

Всех своих кандидатов партия сразу же разбивает на 27 региональных списков.

Украина на парламентских выборах будет делиться на 27 регионов - преимущественно избирательный регион совпадает с областями, но Киев и Днепропетровская область делиться на два.

В каждом регионе партия выставляет свой региональный избирательный список, и именно за него будут голосовать избиратели.

Кандидаты в региональном списке одновременно соревноваться и с другими партиями, и со своими коллегами в списке. Ведь будет голосование и за партийный список, и за конкретного человека из него.

Как будут голосовать?

Избирательный бюллетень будет одинаковый по всей Украине и не будет зависеть от количества партий или кандидатов.

Там будет всего две пустые графы - одна номер партии, а ниже - номер кандидата от этой партии.

Каждая партия в целом по Украине и каждый кандидат в региональном списке будет иметь свой номер.

В кабинке для голосования будет информация и о номера партии, и по кандидатам.

Избиратель в одной строке должен вписать номер партии, которую поддерживает. А во втором - номер кандидата с ее регионального списка.

Вписывать цифру будут по трафарету, как индекс на конверте, чтобы все цифры были одинаковые и по ним не возникало споров.

Участковые избирательные комиссии сначала будут считать результаты партий и раскладывать бюллетени в отдельные стопки.

Следующий шаг - комиссии распределят их на подстопкы - за каждого кандидата из регионального списка.

Когда это заработает?

Кодекс начнет действовать только с 1 декабря 2023 и будет касаться только следующих очередных выборов Рады в октябре 2024 года. В случае досрочных выборов Рады они пройдут по старому закону.

Многих мажоритарщиков, которые и сейчас баллотируются, голосовать за документ побудил именно перенос начала действия кодекса уже на следующие, а не нынешние досрочные выборы.