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21.07.2019

Выборы прошли без серьезных нарушений - МВД

Источник: Корреспондент.net

Правоохранители не зафиксировали системных нарушений во время избирательного процесса на досрочных выборах в Верховную Раду, сообщает пресс-служба МВД вечером 21 июля.

"Самое главное - у нас нет ни одного пострадавшего гражданина. Избирательный оперативный штаб постоянно отслеживал ситуацию, которая происходила в стране. Жизнь во время выборов не заканчивается. Те правоохранители, которые были привлечены к проведению выборов, на 100% выполнили свою работу и справились с поставленными задачами", - сказал замминистра внутренних дел Сергей Яровой

Глава Национальной полиции Сергей Князев заявил, что за день полицейские зарегистрировали 2105 заявлений и сообщений, связанных с проведением внеочередных выборов. Правоохранители внесли 71 сообщения в Единый реестр.

Спикер Национальной полиции Ярослав Тракало в свою очередь отмечает, что наиболее типичными нарушениями стали незаконная агитация, препятствование осуществлению избирательного права, подкуп избирателей, создание конфликтных ситуаций, подписи членами комиссий протоколов результатов голосования еще до завершения волеизъявления и "минирование" участков.

"В активе этого избирательного дня: граждане выносили, рвали пытались в буквальном смысле слова, съесть бюллетени, демонстрировали в знак протеста гениталии, прибегали к срыву процесса голосования, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Не обошлось без "титушок" , организованных групп людей с удостоверениями журналистов не зарегистрированных СМИ, попыток вброса бюллетеней и т.д.", - пишет он в Facebook.

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