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20.06.2019

Выборы состоятся 21 июля - решение суда

Источник: Корреспондент.net

Конституционный суд Украины в четверг, 20 июня, признал соответствующим Конституции Указ Президента О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов. Об этом сообщается на сайте КСУ.

"Этим решением Конституционный Суд Украины признал соответствующим Конституции Украины (конституционным) Указ Президента Украины О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при принятии решения КСУ принял во внимание изменения, которые Рада предыдущего созыва внесла в Конституцию, в частности дополнив ее положением о коалиции и наделив Президента правом досрочно прекращать полномочия Верховной Рады.

Вместе с тем, отмечают в КСУ, Верховная Рада Украины нынешнего созыва не возобновила в Регламенте парламента правовое регулирование вопроса прекращения деятельности коалиции депутатских фракций, с которым связывается начало срока формирования новой коалиции и право Президента досрочно прекратить полномочия Рады.

"В результате возник конституционный конфликт между Президентом Украины и Верховной Радой Украины относительно оснований досрочного прекращения полномочий, который не имеет правового решения, так как Основной Закон Украины не определяет порядка прекращения деятельности коалиции депутатских фракций в Верховной Раде Украины, а Регламент Верховной Рады Украины, вопреки требованиям статьи 83 Конституции Украины, не предусматривает порядка прекращения деятельности коалиции депутатских фракций депутатских фракций в Верховной Раде Украины", - отмечают в КСУ.

В связи с этим КСУ констатировал, что решение конституционного конфликта путем проведения внеочередных выборов в Верховную Раду Украины отвечает требованиям части второй статьи 5 Конституции Украины.

Решение Конституционного Суда Украины является обязательным, окончательным и не может быть обжаловано.

В голосовании приняли участие 16 судей Конституционного Суда Украины.

Таким образом, выборы состоятся 21 июля, согласно указу президента.

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