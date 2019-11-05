Выборы в Раду: ЦИК огласила последний результат

Источник: Корреспондент.net

Центризбирком признал избранным депутатом Верховной Рады на досрочных выборах 21 июля в одномандатном избирательном округе №198 в Черкасской области самовыдвиженца Сергея Рудыка. Соответствующий протокол был подписан на заседании ЦИК во вторник, 5 ноября, сообщают Українськi Новини.

ЦИК проводил пересчет голосов в округе №198 по решению суда и установил, что Рудык набрал 18 тыс. 921 голосов избирателей, его ближайший соперник, кандидат от партии Слуга народа Наталья Дьяченко - 17 тыс. 908 голосов.

Ранее протокол ЦИК по результатам выборов в 198-м округе, где победил Рудык, отменил Кассационный административный суд в составе Верховного Суда, удовлетворив иск Дьяченко.

Рудык выиграл выборы в Раду в 2014 году по этому же округу.