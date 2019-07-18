Выборы в Раду: МВД насчитало 85 проблемных округов

Источник: Корреспондент.net

МВД допускает осложнение ситуации на приблизительно 85 избирательных округах во время досрочных выборов в парламент, которые состоятся 21 июля. Об этом в четверг, 18 июля, сказал советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.

"По нашей информации в Украине приблизительно 85 округов, которые мы считаем сложными - там, где ситуация может складываться неоднозначно", - сказал он.

В связи с этим Шкиряк отметил, что МВД предупреждает кандидатов в депутаты об адекватной реакции правоохранителей на противоправные действия.

"Хочу, чтобы четко понимали, особенно, это касается тех, кто решил привлечь - пока что, вероятно - к решению тех или иных своих дел во время выборов так называемых "титушек" - реакция подразделений Национальной полиции будет жесткой и адекватной. Поэтому призываем, предупреждаем: не играйте с огнем", - подчеркнул советник министра.

"Информация есть. Мы знаем, где и кто может эти преступные схемы применять, поэтому предупреждаем... Выборы должны пройти прозрачно, честно", - добавил Шкиряк.