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22.07.2019

Выборы в Раду: наблюдатели рассказали о махинациях

Источник: Корреспондент.net

Международные наблюдатели на парламентских выборах в Украине 2019 года рассказали о том, какие махинации использовали кандидаты. Об этом сообщается в отчете Миссии международных наблюдателей, который представили на пресс-конференции в Киеве в понедельник, 22 июля.

Одной из особенностей последней парламентской кампании в Украине стало "клонирование" политических брендов участниками избирательной гонки.

"Присвоение бренда одной из партий несколькими кандидатами, которые баллотировались путем самовыдвижения, было одним из главных особенностей этих выборов, которое получило название "клонирование", - сказано в отчете миссии.

Практика скупки голосов избирателей также вызвала серьезную обеспокоенность международных наблюдателей.

"Давно распространенная практика скупки голосов серьезно обеспокоила международных наблюдателей. Ее результатом стали 125 уголовных производств", - отмечают в отчете.

Наблюдатели указали, что была распространена практика подкупа посредством благотворительности, раздачи бесплатных продовольственных или медицинских наборов, лотерейных билетов и наград, проведения концертов, выдачи наличных средств.

В миссии международных наблюдателей утверждают, что нынешнее регулирующее финансирование избирательных кампаний законодательство Украины не обеспечивает надлежащую прозрачность и подотчетность.

"Существующая законодательная база, регулирующая финансирование кампаний не обеспечивает надлежащую прозрачность и подотчетность. По состоянию на сегодня, она позволяет большим донорам неправомерно влиять на политику и волеизъявление избирателей объемом трат на предвыборную кампанию", - говорится в отчете.

При этом наблюдатели отметили, что предусмотренные санкции нельзя назвать ни пропорциональными причиненному ущербу, ни превентивными.

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