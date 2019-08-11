Выборы в США: Байден обошел Трампа в опросе

Источник: Корреспондент.net

Бывший вице-президент США Джо Байден опередил бы действующего президента Дональда Трампа на 8% на президентских выборах, если бы они проводились сейчас, говорится в опросе SurveyUSA.