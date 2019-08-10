Найти

10.08.2019

Выполнял боевое задание: в зоне ООС погиб военный

Источник: Корреспондент.net

Сепаратисты на Донбассе с начала суток в субботу, 10 августа, четыре раза нарушили режим прекращения огня, во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий Национальной гвардии Украины. 

Сообщается, что в течение суток противник четыре раза нарушил режим прекращения огня. Во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий Национальной гвардии Украины. Противник обстреливал позиции подразделений ВСУ из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" сепаратисты совершили два обстрела позиций Объединенных сил - вблизи Пищевика и Гнутово из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил два обстрела в районе Светлодарска и Луганского из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

Новости раздела
Война
10.08.2019
Выполнял боевое задание: в зоне ООС погиб военный
Во время выполнения боевого задания на Донбассе погиб военнослужащий Национальной гвардии Украины.
Война
08.08.2019
На Донбассе соревновались боевые экипажи БМП
В Минобороны не называют имена членов экипажа, победившего в соревновании. Но отмечают, что все его участники показали достойный результат.
Война
05.08.2019
На Донбассе подорвался боец ВСУ
С начала текущих суток сепаратисты два раза нарушили перемирие, применив стрелковое оружие.
Война
02.08.2019
На Донбассе за день пять обстрелов – штаб
Враг открывал огонь из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Война
01.08.2019
На Донбассе за день четыре обстрела, ранен боец
Враг открывал огонь из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Война
28.07.2019
Штаб ООС: Сепаратисты обстреляли КПП Марьинка
Украинские защитники огонь в ответ не открывали, поскольку придерживаются режима прекращения огня, заявили в штабе.
Война
21.07.2019
Перемирие на Донбассе: ОБСЕ фиксирует нарушения
Наблюдатели ОБСЕ заявляют о 75 случаях нарушения режима прекращения огня по состоянию на 16:00.
Война
20.07.2019
Обострение в ООС: 26 обстрелов, ВСУ понесли потери
Украинские военные открывали ответный огонь. По данным разведки, были ранены два сепаратиста.
Война
19.07.2019
За две недели на Донбассе погибли трое гражданских
В июле на востоке Украине резко увеличилось количество гибели гражданского населения. За полгода погибли 7 человек, а за две недели - 3.
Война
15.07.2019
На Донбассе за день семь обстрелов, двое раненых
Враг вел огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Война
13.07.2019
На КПП на Донбассе застряли 250 автомобилей
Все КПВВ на линии разграничения открылись согласно летнему графику работы и функционируют в штатном режиме.
Война
13.07.2019
На Донбассе за день шесть обстрелов, двое раненых
Враг применял минометы калибра 120 мм, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
На Донбассе подорвался боец ВСУ | Под Мариуполем прекратились взрывы на складе боеприпасов