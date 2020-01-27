27.01.2020
Вырос риск распространения коронавируса – ВОЗ
Источник: Корреспондент.net
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила оценку риска заражения новым коронавирусом на международном уровне.
Отмечается, что теперь риск заражения изменен с "умеренного" на "повышенный".
При этом до сегодняшнего дня ВОЗ сообщала, что риск заражения является очень повышенным в Китае, повышенным на региональном уровне и умеренным на международном.
"Речь идет об ошибке в формулировке, и мы ее исправили", – сообщил представитель ВОЗ.
По последним данным, в Китае погибли более 80 человек от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса. Он выявлен у 2794 человек. Также вечером стало известно о первой смерти от вируса в Пекине.
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