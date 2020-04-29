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29.04.2020

Выявлен крупнейший арсенал оружия – штаб ООС

Источник: Корреспондент.net

На территории Донецкой и Днепропетровской областей обнаружен самый крупный с начала боевых действий на Донбассе незаконный арсенал оружия. 

Отмечается, что в различных местах на территории двух регионов военные прокуроры выявили:

  • боевую машину пехоты БМП-2К,
  • бронетранспортер БТР-70,
  • 100 мм противотанковую пушку МТ-12 Рапира,
  • два 120 мм миномета 2Б1 и 82 мм миномет Василек,
  • 14,5 мм противотанковое ружье Дегтярева, две 30 мм автоматические нарезные артиллерийские пушки 2А42,
  • 63 противотанковых управляемых ракетных комплекса 9К111 Фагот, две пусковые установки для противотанковых управляемых ракет и ракеты к ним,
  • 30 мм станковый автоматический гранатомет АГС-17,
  • 25 автоматов АК разных калибров и систем, 5,45 мм ручной пулемет РПК, два 7,62 мм пулемета Максим, два 7,62-мм пулемета ПКТ, 12,7 мм пулемет ДШК,
  • 5 гранатометов РПГ-7, 5 подствольных гранатометов,
  • три единицы оружия неизвестного образца калибра 7,62 мм и 12,7 мм, 9 мм пистолет АПС.

Кроме того, по предварительным подсчетам, нашли около 100 тонн боеприпасов, среди которых несколько сотен 122 мм выстрелов к пушкам, тысячи различных мин, более тысячи боевых гранат, десятки тысяч патронов калибра 12,7 мм, 14,5 мм, 23 мм и около полумиллиона патронов калибра 5,45 мм и 7,62 мм.

В штабе ООС отметили, что сейчас продолжаются обыски и следственные действия, направленные на установление происхождения оружия и причастных лиц. Возбужено уголовное дело по статье о незаконном обращении оружия и боеприпасов (ч.1 ст.263 УК Украины).

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