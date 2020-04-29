Выявлен крупнейший арсенал оружия – штаб ООС

Источник: Корреспондент.net

На территории Донецкой и Днепропетровской областей обнаружен самый крупный с начала боевых действий на Донбассе незаконный арсенал оружия.

Отмечается, что в различных местах на территории двух регионов военные прокуроры выявили:

боевую машину пехоты БМП-2К,

бронетранспортер БТР-70,

100 мм противотанковую пушку МТ-12 Рапира,

два 120 мм миномета 2Б1 и 82 мм миномет Василек,

14,5 мм противотанковое ружье Дегтярева, две 30 мм автоматические нарезные артиллерийские пушки 2А42,

63 противотанковых управляемых ракетных комплекса 9К111 Фагот, две пусковые установки для противотанковых управляемых ракет и ракеты к ним,

30 мм станковый автоматический гранатомет АГС-17,

25 автоматов АК разных калибров и систем, 5,45 мм ручной пулемет РПК, два 7,62 мм пулемета Максим, два 7,62-мм пулемета ПКТ, 12,7 мм пулемет ДШК,

5 гранатометов РПГ-7, 5 подствольных гранатометов,

три единицы оружия неизвестного образца калибра 7,62 мм и 12,7 мм, 9 мм пистолет АПС.

Кроме того, по предварительным подсчетам, нашли около 100 тонн боеприпасов, среди которых несколько сотен 122 мм выстрелов к пушкам, тысячи различных мин, более тысячи боевых гранат, десятки тысяч патронов калибра 12,7 мм, 14,5 мм, 23 мм и около полумиллиона патронов калибра 5,45 мм и 7,62 мм.

В штабе ООС отметили, что сейчас продолжаются обыски и следственные действия, направленные на установление происхождения оружия и причастных лиц. Возбужено уголовное дело по статье о незаконном обращении оружия и боеприпасов (ч.1 ст.263 УК Украины).