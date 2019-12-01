Взрыв в Ощадбанке: полиция сообщила о задержанных

Источник: Корреспондент.net

По подозрению в ограблении отделения Ощадбанка в Киеве полиция задержала 39-летнего иностранца и 33-летнего киевлянина, сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

"Благодаря кропотливой работе, в которой были задействованы оперативники территориального управления полиции, столичного главка, а также спецназовцы мы установили фактические данные злоумышленников. И в результате слаженных действий правоохранители задержали двух человек, которые обоснованно подозреваются в совершении этого преступления. Это - 39-летний иностранец и 33-летний киевлянин, ранее судимый за хранение наркотиков", - сообщил начальник полиции Киева Андрея Крищенко

Во время санкционированных обысков по месту жительства задержанных полицейские изъяли вещественные доказательства - автомобиль, инструменты и часть денег.

Фигурантов задержали, следственным отделом Днепровского управления полиции начато уголовные производства по сатьем "Умышленное уничтожение или повреждение имущества" и "кража" Уголовного кодекса Украины.

Задержанным объявлено о подозрении в совершении преступлений, готовятся материалы для избрания меры пресечения. Им грозит до десяти лет лишения свободы.