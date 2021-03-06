Яким Perseverance побачив і почув Марс

Источник: korrespondent.net

Американський високотехнологічний марсохід шукає сліди життя в кратері Езеро, де колись протікала річка.

Марсохід Perseverance, який перебуває в кратері Езеро на поверхні Марса, почав надсилати якісні фотографії планети. Основною місією апарату є пошук слідів марсіанського життя, яка, як вважають вчені, існувала в далекій давнині.

Наважтеся на великі речі Апарат NASA зробив посадку на Марсі в ніч на 19 лютого. Посадка ровера тривала близько семи хвилин в автоматичному режимі. Вчені вважають, що в кратері Езеро на Марсі могли зберегтися сліди життя, оскільки в ньому знайшли колишню дельту річки, що впадала в озеро.

Сьогодні навколишнє середовище на Марсі вороже всьому живому. Там занадто холодно, щоб вода могла залишатися на поверхні планети в рідкому стані. Розріджена атмосфера пропускає занадто багато сонячної радіації, здатної повністю стерилізувати верхній шар грунту.

Але так було не завжди. Близько 3,5 мільярда років тому на Марсі текли потоки води. Вона проклала канали та накопичувалася на дні кратерів. Більш щільна атмосфера, насичена двоокисом вуглецю (CO 2 ), повинна була затримувати більшу частину шкідливого випромінювання.

This week I’ve been doing lots of health checkouts, getting ready to get to work. I’ve checked many tasks off my list, including instrument tests, imaging, and getting my arm moving. Warming up for a marathon of science. pic.twitter.com/A0aqhWVo5T — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) March 3, 2021

Perseverance буде обстежувати дно пересохлого озера, бурити скалисті породи і витягувати звідти зразки розміром зі шкільний шматок крейди. Після цього марсохід акуратно упакує їх у контейнери, які залишаться лежати на поверхні планети. Більш докладно про унікальну місію - в матеріалі Perseverance шукає життя на Марсі.

3 березня NASA опублікувало нові фотографії, зроблені марсоходом. Нові зображення були зроблені Perseverance за допомогою бортових правої і лівої навігаційних камер Navcam. Вони розташовані високо на щоглі марсохода і допомагають йому при переміщенні.

Частина знімків є чорно-білими, деякі фотографії - в кольорі. На зображеннях можна побачити поверхню Марса, а також сам апарат.

Крім того, NASA опублікувало аудіозапис зі звуками з поверхні Марса, яку зробив ровер Perseverance після посадки на планету. "Дізнайтеся, чому на Червоній планеті інше звучання, і послухайте перші записи місії", - йдеться в повідомленні місії в мікроблозі Twitter. На записі чути тріск і сильний гул, ймовірно, від поривів вітру.

Нещодавно ентузіасти космосу змогли розгадати послання, зашифроване у візерунку купола парашута, який допоміг марсоходу сісти на Марс. Це виявилася фраза "Наважтеся на великі речі" (Dare mighty things) і координати Лабораторії реактивного руху NASA: 34° 11'58"N 118° 10'31" W.

Візерунок на парашуті - не єдина незвичайна деталь Perseverance. Він привіз на Марс три мікрочіпи з іменами майже 11 мільйонів людей.

Там також є міні-пам'ятник лікарям, які борються з пандемією коронавірусу, монета з адресою Шерлока Холмса, маленький фрагмент марсіанського метеорита Sayh al Uhaymir 008, що використовується для калібрування одного з приладів, а також табличка, на якій зображені всі марсоходи NASA, відправлені на планету.

Зараз в інтернеті активно обговорюють, що на Perseverance, який є найбільш потужним з технологічної точки зору марсоходом, використовується злегка модифікований процесор PowerPC 750. Практично аналогічний стояв в iMac G3, який Apple представила в 1998 році.

Насправді, про використання PowerPC 750 в новому марсоході було відомо давно, але активно про це заговорили в березні.

PowerPC 750 був одноядерним процесором з тактовою частотою 233 МГц. Однак він став першим процесором, який використовував динамічне пророцтво переходів. Такий прогноз використовується в сучасних процесорах і системах-на-чіпах. Але це не робить PowerPC 750 швидким і сучасним процесором.

Однак відповідь на запитання, чому саме PowerPC 750, досить простий: у нього є спеціальна версія, яка точно працюватиме в марсіанських умовах. Її особливість полягає в захисті від радіації рівня від 200 тисяч до одного мільйона рад. Також процесор може працювати при температурі від 55 градусів морозу до 125 градусів тепла. Ця спеціальна версія називається RAD750. Її виробляє британська компанія BAE Systems. Стартова ціна такого процесора становить 200 тисяч доларів. Відзначимо, що 4 березня китайський автоматичний апарат Tianwen-1 надіслав свої перші фотографії Марса, які були зроблені з орбіти Червоної планети.