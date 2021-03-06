Яким Perseverance побачив і почув Марс
Источник: korrespondent.net
Американський високотехнологічний марсохід шукає сліди життя в кратері Езеро, де колись протікала річка.
Наважтеся на великі речі
This week I’ve been doing lots of health checkouts, getting ready to get to work. I’ve checked many tasks off my list, including instrument tests, imaging, and getting my arm moving. Warming up for a marathon of science. pic.twitter.com/A0aqhWVo5T— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) March 3, 2021
Perseverance буде обстежувати дно пересохлого озера, бурити скалисті породи і витягувати звідти зразки розміром зі шкільний шматок крейди. Після цього марсохід акуратно упакує їх у контейнери, які залишаться лежати на поверхні планети. Більш докладно про унікальну місію - в матеріалі Perseverance шукає життя на Марсі.
3 березня NASA опублікувало нові фотографії, зроблені марсоходом. Нові зображення були зроблені Perseverance за допомогою бортових правої і лівої навігаційних камер Navcam. Вони розташовані високо на щоглі марсохода і допомагають йому при переміщенні.
Нещодавно ентузіасти космосу змогли розгадати послання, зашифроване у візерунку купола парашута, який допоміг марсоходу сісти на Марс. Це виявилася фраза "Наважтеся на великі речі" (Dare mighty things) і координати Лабораторії реактивного руху NASA: 34° 11'58"N 118° 10'31" W.
Візерунок на парашуті - не єдина незвичайна деталь Perseverance. Він привіз на Марс три мікрочіпи з іменами майже 11 мільйонів людей.
Яким Perseverance побачив і почув МарсСЮЖЕТ
Американський високотехнологічний марсохід шукає сліди життя в кратері Езеро, де колись протікала річка.
Наважтеся на великі речі
Perseverance буде обстежувати дно пересохлого озера, бурити скалисті породи і витягувати звідти зразки розміром зі шкільний шматок крейди. Після цього марсохід акуратно упакує їх у контейнери, які залишаться лежати на поверхні планети. Більш докладно про унікальну місію - в матеріалі Perseverance шукає життя на Марсі.
3 березня NASA опублікувало нові фотографії, зроблені марсоходом. Нові зображення були зроблені Perseverance за допомогою бортових правої і лівої навігаційних камер Navcam. Вони розташовані високо на щоглі марсохода і допомагають йому при переміщенні.
Нещодавно ентузіасти космосу змогли розгадати послання, зашифроване у візерунку купола парашута, який допоміг марсоходу сісти на Марс. Це виявилася фраза "Наважтеся на великі речі" (Dare mighty things) і координати Лабораторії реактивного руху NASA: 34° 11'58"N 118° 10'31" W.
Візерунок на парашуті - не єдина незвичайна деталь Perseverance. Він привіз на Марс три мікрочіпи з іменами майже 11 мільйонів людей.