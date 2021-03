Источник: korrespondent.net

Марсохід Perseverance, який перебуває в кратері Езеро на поверхні Марса, почав надсилати якісні фотографії планети. Основною місією апарату є пошук слідів марсіанського життя, яка, як вважають вчені, існувала в далекій давнині.

Сьогодні навколишнє середовище на Марсі вороже всьому живому. Там занадто холодно, щоб вода могла залишатися на поверхні планети в рідкому стані. Розріджена атмосфера пропускає занадто багато сонячної радіації, здатної повністю стерилізувати верхній шар грунту.

Але так було не завжди. Близько 3,5 мільярда років тому на Марсі текли потоки води. Вона проклала канали та накопичувалася на дні кратерів. Більш щільна атмосфера, насичена двоокисом вуглецю (CO 2 ), повинна була затримувати більшу частину шкідливого випромінювання.

This week I’ve been doing lots of health checkouts, getting ready to get to work. I’ve checked many tasks off my list, including instrument tests, imaging, and getting my arm moving. Warming up for a marathon of science. pic.twitter.com/A0aqhWVo5T