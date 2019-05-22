22.05.2019
Языковой закон: Киев направил письмо в Совбез ООН
Источник: Корреспондент.net
Постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко направил главе Совета безопасности письмо относительно закона Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного "языкового закона". Об этом сообщает миссия Украины в ООН в Twitter в среду, 22 мая.
"Ельченко направил главе Совета безопасности письмо относительно закона Украины" Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" и аргументацию о том, почему этот закон не относится к повестке дня Совбеза ООН", – говорится в сообщении.
Также отмечается, что письмо будет опубликовано в ООН как официальный документ Совета безопасности.
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