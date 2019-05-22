Языковой закон: Киев направил письмо в Совбез ООН

Источник: Корреспондент.net

Постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко направил главе Совета безопасности письмо относительно закона Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного "языкового закона". Об этом сообщает миссия Украины в ООН в Twitter в среду, 22 мая.

"Ельченко направил главе Совета безопасности письмо относительно закона Украины" Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" и аргументацию о том, почему этот закон не относится к повестке дня Совбеза ООН", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что письмо будет опубликовано в ООН как официальный документ Совета безопасности.