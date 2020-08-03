03.08.2020
ЮНИСЕФ просит Кабмин не монетизировать пакет малыша
Источник: Корреспондент.net
Детский фонд ООН призывает Правительство Украины отказаться от решения заменить выдачу "пакета малыша" денежными выплатами.
По данным ЮНИСЕФ, большинство родителей поддерживает именно натуральную помощь в виде пакетов. Если в 2018 году только 35% родителей предпочитали пакет перед денежной выплатой, то теперь 8 из 10 семей хотят получать помощь именно в натуральном виде.
"Критически важно, что эта программа универсальна для всех семей, независимо от их социально-экономического статуса", - подчеркивается в заявлении.
Аналитика ЮНИСЕФ подтверждает и экономическую эффективность пакетов малыша для семейного бюджета. Финансовая стоимость товаров с пакетом малыша обойдутся родителям дороже на 50-200%.
"Пакет малыша" объединяет в себе предметы первой необходимости для ухода за ребенком в течение первых дней жизни, материалы для раннего развития ребенка и учебные материалы для родителей, например, о вакцинации и грудном вскармливании.
Новости раздела
Украина
03.08.2020
В Украине ускорилось падение в базовых отраслях
Падение обусловлено ухудшением ситуации в сельском хозяйстве из-за познего начала жатвы и низкого урожая.
Украина
03.08.2020
Бюджет с начала 2020 года недополучил 30 млрд грн
Доходы в госбюджет составили почти на 5% меньше плана - с января по июль в бюджет поступило 588,3 млрд грн.
Украина
03.08.2020
ЮНИСЕФ просит Кабмин не монетизировать пакет малыша
По данным ЮНИСЕФ, большинство родителей поддерживает именно натуральную помощь в виде пакетов.
Украина
03.08.2020
В Украине появились частные производители спирта
Теперь в связи с демонополизацией отрасли важно контроль со стороны государства за объемом производства и реализации спирта, полагает глава госконцерна Укрспирт.
Украина
03.08.2020
Бизнес в Украине планирует сокращение персонала
Украинский бизнес адаптируется к условиям карантина и постепенно восстанавливается по мере смягчения ограничений.
Украина
03.08.2020
НБУ: Экономика Украины выходит из кризиса
Постепенное восстановление розничной торговли возобновилось в июле, замедлилось падание потребительского импорта.
Украина
01.08.2020
Минздрав ухудшил прогноз по коронавирусу в Украине
Украина из "зеленого" перешла в "желтый" сценарий распространения инфекции. Ожидается до 4000 летальных случаев.
Украина
01.08.2020
В Минобороны рассказали о перемирии на Донбассе
С начала текущих суток режим полной тишины не нарушался, однако украинские военные находятся в состоянии готовности дать ответ на возможные провокации.
Украина
01.08.2020
В ВСУ призвали более 16 тысяч человек
Всем призывникам перед отправкой в войска проводились тесты на выявление коронавируса COVID-19.
Украина
01.08.2020
Минздрав объяснил раздел Украины на зоны
Определение уровня распространения COVID-19 в каждом конкретном регионе происходит автоматически, заверил Максим Степанов.
Украина
01.08.2020
Тернополь отказался ужесточать карантин
Горсовет Тернополя рассмотрит законность постановления об отнесении города в красной зоне.