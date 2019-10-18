18.10.2019
Юнкер расплакался на саммите ЕС
Источник: Корреспондент.net
Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, полномочия которого истекают этой осенью, прослезился от эмоций на пресс-конференции по итогам последнего для него саммита ЕС.
"Это был мой последний европейский саммит", - сказал он, обращаясь к журналистам, которых поблагодарил за освещение его работы в течение пяти лет пребывания на посту главы ЕК. Он отметил, что за эти годы участвовал почти в 150 саммитах.
"Я буду гордиться до последнего дня моей жизни, что мог служить Европе", - сказал он сбившимся от волнения голосом, после чего на его глазах проступили слезы.
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