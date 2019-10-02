Юнкер видит "проблемные места" в новом плане Лондона по "Брекзиту"

Источник: DW

В новых предложениях Великобритании о ее выходе из состава Европейского Союза существуют "проблемные места", требующие доработки, сообщил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Соответствующее заявление по итогам телефонного разговора Юнкера с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном было опубликовано на сайте Комиссии ЕС в среду, 2 октября.

Одной из проблем в Брюсселе считают предлагаемый Лондоном так называемый режим "бэкстопа" (backstop) - механизма, на котором настоял Евросоюз, чтобы избежать возобновления таможенного и пограничного контроля между Ирландией, являющейся членом ЕС, и Северной Ирландией, которая является частью Соединенного Королевства. Брюссель настаивает на этом механизме по требованию Дублина, опасающегося, что из-за жесткой границы на севере острова может вспыхнуть гражданская война. Лондон же не хочет, чтобы в результате "бэкстопа" одна из частей Соединенного Королевства больше тяготела к Евросоюзу, чем к Британии.

Еще одним спорным моментом в новом предложении Лондона Еврокомиссия считает таможенные нормы. Глава Еврокомиссии подчеркнул, что альтернативные предложения по "бэкстопу" должны предотвратить жесткую границу, сохранить сотрудничество между Ирландией и частью Соединенного Королевства, а также всю островную экономику, защитить единый рынок ЕС и место Ирландии в нем.

Юнкер приветствовал решимость Джонсона продвигать вперед переговоры и добиться прогресса в достижении соглашения и пообещал британскому премьеру объективно изучить его план с учетом критериев Еврокомиссии. В ближайшие дни в Брюсселе пройдут встречи переговорных групп. Жан-Клод Юнкер также будет разговаривать с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром, чтобы услышать его мнение.