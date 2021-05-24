ЮРИДИЧНА ОСВІТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО РІВНЯ: НОВІ МОЖЛИВОСТІ, ПРЕЗЕНТОВАНІ У ДНІ ЄВРОПИ

Источник: Донецький державний університет внутрішніх справ

Новий рівень освітніх можливостей, престижна вища освіта європейського рівня презентовані під час проведення Дня Європи одним із найавторитетніших закладів вищої освіти – Донецьким державним університетом внутрішніх справ.

Перед випускниками шкіл та молоддю представлена нова унікальна концепція Університету з підготовки фахівців для найзатребуваніших сфер – права, економіки, безпеки.

Донецький державний університет внутрішніх справ вийшов на новий якісний рівень висококласної вищої освіти, про що випускники шкіл змогли дізнатись із перших уст від самих курсантів та студентів Університету.

Інформаційні листи й кольорові буклети чекали на майбутніх юристів, адвокатів, поліцейських та бізнесменів.

Перший крок до успіху зроблено! Шлях, котрий веде до стрімкої кар’єри та професійного становлення, пролягає через кілька років досить цікавого навчання, сповненого різними пригодами та приємними враженнями, у Донецькому державному університеті внутрішніх справ!

А так ми святкуємо День Європи в Україні!

Студенсько-курсантська спільнота Донецького державного університету внутрішніх справ не тільки надавала цінну і корисну інформацію абітурієнтам, але й долучилася до заходів з нагоди святкування Дня Європи.

Традиційно це свято в Україні відзначається у третю суботу травня, а цьогоріч свято припало на 15 травня. Це день спільної історії та загальних цінностей всіх націй Європи.

Святкування проходило у двох яскравих локаціях міста Маріуполь Донецької області: на Театральній площі та у парку «Веселка».

Для гостей та жителів міста Донецький державний університет внутрішніх справ та ГУНП в Донецькій області підготували низку цікавих заходів та подій.

Серед яскравої зелені та квітів, під шум фонтанів жителі та гості міста слухали виконання творів віртуозним оркестром, аплодували виступу службових собак кінологічного центру. Захоплення та оплески викликало також виконання яскравого вальсу курсантами Університету та вихованками хореографічного ансамблю центру культури «Лівобережний».

Відвідувачів також зацікавила окрема локація Університету, де було представлено нову концепцію університету з підготовки фахівців найпрестижніших галузей: права, економіки, публічного управління та адміністрування.

Дивись захоплююче відео та поринь у атмосферу свята разом з Донецьким державним університетом внутрішніх справ.

Галина ІЗОТОВА