З 28 квітня учні 1-4-х класів зможуть дивитися уроки на YouTube-каналі та ТБ

30 квітня 2020 року о 15.00 годин відбудеться в режимі онлайн День відкритих дверей Донецького юридичного інституту, ознайомлення з правилами та умовами вступу, а також презентація освітнього процесу і матеріально-технічного забезпечення закладу вищої освіти.

Наземным путем можно добраться в Польшу, Румынию, Венгрию, Словакию, однако только в случае посещения родственников.

Недавно парламент принял изменения в государственный бюджет Украины на 2020 год в связи с пандемией коронавируса.

Почти 80% украинцев поддерживают решение о продлении карантина. Не готовы к более длительным ограничениям 42% опрошенных.

Низкие цены на нефть и газ означают сокращение инвестиций в отрасль, которая переживает "непростые времена", отметили в компании.

Снижение процентов по ипотеке и дешевые кредиты малому бизнесу стали возможны благодаря снижению учетной ставки до 8%, отметил глава государства.

Из карантина страну планируют выводить в пять этапов, но при снижении заболеваемости несколько этапов могут объединить.

Молодша школа виходить на навчання, поки що в онлайн-режимі. Вже відзавтра учні 1-4-х класів зможуть дивитися уроки з української мови, математики, науки та мистецтва на YouTube-каналі МОН http://bit.ly/33uKwus , а також на чотирьох телевізійних каналах.

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