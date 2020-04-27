27.04.2020
З 28 квітня учні 1-4-х класів зможуть дивитися уроки на YouTube-каналі та ТБ
Источник: МОН України
Молодша школа виходить на навчання, поки що в онлайн-режимі. Вже відзавтра учні 1-4-х класів зможуть дивитися уроки з української мови, математики, науки та мистецтва на YouTube-каналі МОН http://bit.ly/33uKwus, а також на чотирьох телевізійних каналах.
Нагадаємо, проект «Всеукраїнська школа онлайн» реалізовано завдяки співпраці Офісу Президента, МОН, Комітету ВР з питань освіти, науки та інновацій, Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) і низки інших установ та організацій.
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