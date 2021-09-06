06.09.2021

З 3 вересня на дорогах України запрацює ще 21 комплекс автофіксації порушень ПДР

Источник: Рубрика

Про це повідомляє пресслужба МВС у Telegram.

Зазначається, що 3 вересня прилади фіксації правопорушень, які контролюватимуть дотримання вимог ПДР в автоматичному режимі, запрацюють на автомобільних дорогах Вінницької, Львівської, та Чернігівської областей, а також у містах Полтава, Миколаїв, Харків та Хуст.

⚠️ Розташування приладів

Вінницька область (5 приладів контролю “КАСКАД”)

Штраф ПДД
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