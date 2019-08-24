З ДНЕМ НЕЗАЛЕЖНОСТІ, УКРАЇНА!

Уровень безработицы с 2016 года снизился на 0,5%, при этом минимальная зарплата в выросла в три раза, а средняя - вдвое.

Как изменились доходы украинцев за три года

Президент заявил, что с объявлением кандидатуры премьер-министра дальше тянуть нельзя. Он также заявил, что выбирает из двух людей, но имен не назвал.

У Зеленского объяснили, почему День памяти защитников будут отмечать именно 29 августа.

Глава Европейского Союза раскритиковал предложение пригласить на саммит "Большой семерки" Россию, и отметил, что лучше в следующий раз пригласить Украину.

Туск: На G7 лучше пригласить Украину, а не Россию

Канцлер Германии заявила, что ситуация в Украине станет одной из важных тем встречи "Большой семерки". Также она отметила, что вопрос возвращение России в группу не актуален.

В этот день 28 лет назад Верховная Рада провозгласила Акт независимости Украины. С тех пор страна развивается в статусе независимого государства.

В течение шести минут гимн успели исполнить в акапельном, симфоническом, народном и рэп-вариантах. А завершением стало выступление Тины Кароль на крыше здания.

Джон Болтон считает, что получение контроля над предприятием по производству авиационных двигателей может дать Китаю доступ к важным технологиям в сфере обороны, пишет WSJ.

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