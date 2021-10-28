З ПЕРСПЕКТИВАМИ РОЗВИТКУ ДОНДУВС ОЗНАЙОМИЛАСЯ КАТЕРИНА ПАВЛІЧЕНКО

Источник: Донецький державний університет внутрішніх справ

14 жовтня 2021 року з робочим візитом до ДонДУВС завітала заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко.

У ході зустрічі вона відвідала Маріупольський центр первинної професійної підготовки поліцейських «Академія поліції». Побачила розвиток бази, ознайомилася з перспективами її удосконалення та завершення реконструкції. У головному корпусі університету для заступниці міністра провели екскурсію, потому нараду. В ній взяли участь ректор ДонДУВС Сергій Вітвіцький, проректори та декани факультетів.

Під час наради Сергій Вітвіцький презентував напрацювання колективу Донецького державного університету внутрішніх справ, які сприяли як зміні статусу, так і визначенню подальших напрямів перспективного розвитку закладу вищої освіти.

«Маю зазначити, що зараз діяльність Донецького державного університету внутрішніх справ організована з урахуванням виконання показників статусу «Національний». Ми ставимо перед собою таку амбітну мету і віримо в її досягнення», – зауважив ректор.

Серед напрямків розвитку ДонДУВС Сергій Вітвіцький виділив такі, як створення факультету у Бахмуті, який згодом мають на меті перетворити у навчально-науковий інститут. Він підкреслив, що в цьому є необхідність, тому що Північ Донеччини не охоплена спеціальними юридичними навчальними закладами та молодь їде в інші області. В цьому проєкті вже визначено будівлю, наразі він на розгляді в Міністерстві. Після погодження університет перейде до стадії передання будівлі у розпорядження МВС.

Також у планах з юридичного факультету зробити навчально-науковий інститут права, менеджменту та економіки.

«У нас є відповідні доктори наук, які бажають працювати і вони готові нас посилити. Бажаємо відкрити також освітній науковий центр правових сучасностей на базі університету, розширити забезпечення функціонування першої академічної установи юридичного спрямування регіону Донецького регіонального центру національної академії правових наук. Це надасть нам потужності і ми будемо ще більш продуктивними», – додав ректор.

За підсумками зустрічі Катерина Павліченко наголосила, що підтримуватиме ініціативи університету.

«Я бачу, що є потенціал, є багато планів. Бачу, що ви невпинно розвиваєтеся. Знаю, це не легко, тому що кілька разів ви міняли свою дислокацію, але, тим не менш, це не завадило вам прийти до того, що ми сьогодні бачимо. Знайте, ви можете розраховувати на мою підтримку», – зазначила Павліченко.