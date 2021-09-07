За добу в Україні підтвердили 2197 нових випадків COVID-19
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За добу 6 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 2 197 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 197, медпрацівників – 37).
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок вівторка, 7 вересня.
Показник захворюваності різко виріс, днем раніше виявили 773 інфікованих.
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 485 осіб;
летальних випадків – 53;
одужало – 1 429 осіб.
За добу протестовано:
методом ПЛР – 22 596 осіб,
методом ІФА – 7 811 осіб,
експрес-тестами – 17 992 особи.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 300 504 особи;
одужало – 2 214 606 осіб;
летальних випадків – 54 054;
проведено ПЛР-тестувань – 12 131 185.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (304), Львівській (165), Харківській (163), Дніпропетровській (151) та Запорізькій (149) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 304 випадки;
- Вінницька область – 56 випадків;
- Волинська область – 33 випадки;
- Дніпропетровська область – 151 випадок;
- Донецька область – 87 випадків;
- Житомирська область – 39 випадків;
- Закарпатська область – 32 випадки;
- Запорізька область – 149 випадків;
- Івано-Франківська область – 58 випадків;
- Київська область – 69 випадків;
- Кіровоградська область – 15 випадків;
- Луганська область – 111 випадків;
- Львівська область – 165 випадків;
- Миколаївська область – 25 випадків;
- Одеська область – 140 випадків;
- Полтавська область – 64 випадки;
- Рівненська область – 104 випадки;
- Сумська область – 47 випадків;
- Тернопільська область – 78 випадків;
- Харківська область – 163 випадки;
- Херсонська область – 30 випадків;
- Хмельницька область – 85 випадків;
- Черкаська область – 35 випадків;
- Чернівецька область – 119 випадків;
- Чернігівська область – 38 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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