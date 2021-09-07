За добу в Україні підтвердили 2197 нових випадків COVID-19

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За добу 6 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 2 197 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 197, медпрацівників – 37).

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок вівторка, 7 вересня.

Показник захворюваності різко виріс, днем раніше виявили 773 інфікованих.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 485 осіб;

летальних випадків – 53;

одужало – 1 429 осіб.

За добу протестовано:

методом ПЛР – 22 596 осіб,

методом ІФА – 7 811 осіб,

експрес-тестами – 17 992 особи.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 300 504 особи;

одужало – 2 214 606 осіб;

летальних випадків – 54 054;

проведено ПЛР-тестувань – 12 131 185.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (304), Львівській (165), Харківській (163), Дніпропетровській (151) та Запорізькій (149) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 304 випадки;

Вінницька область – 56 випадків;

Волинська область – 33 випадки;

Дніпропетровська область – 151 випадок;

Донецька область – 87 випадків;

Житомирська область – 39 випадків;

Закарпатська область – 32 випадки;

Запорізька область – 149 випадків;

Івано-Франківська область – 58 випадків;

Київська область – 69 випадків;

Кіровоградська область – 15 випадків;

Луганська область – 111 випадків;

Львівська область – 165 випадків;

Миколаївська область – 25 випадків;

Одеська область – 140 випадків;

Полтавська область – 64 випадки;

Рівненська область – 104 випадки;

Сумська область – 47 випадків;

Тернопільська область – 78 випадків;

Харківська область – 163 випадки;

Херсонська область – 30 випадків;

Хмельницька область – 85 випадків;

Черкаська область – 35 випадків;

Чернівецька область – 119 випадків;

Чернігівська область – 38 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

В Україні діє адаптивний карантин, країну поділили на зони. Всі регіони знаходяться в зеленій зоні.

В Україні зробили вже понад 9,7 млн щеплень від коронавірусу, понад 4,2 млн осіб отримали дві дози