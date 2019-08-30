За два дня в Раду подали более 120 законодательных инициатив

Источник: Корреспондент.net

Президент Владимир Зеленский и народные депутаты Верховной Рады IX созыва за два дня зарегистрировали более 120 проектов законов и постановлений.

Зеленский в первый день работы Рады зарегистрировал 26 законопроектов и проектов постановлений. Все остальные законопроекты были зарегистрированы народными депутатами. Большинство зарегистрированных проектов касается организационных и кадровых вопросов относительно начала работы Рпды нынешнего созыва и нового Кабинета министров, которые уже приняты.

Также есть законопроекты о внесении изменений в законы О публичных закупках, О приватизации государственного и коммунального имущества, О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг, относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг; относительно сокращения перечня видов хозяйственной деятельности, подлежащих лицензированию.