За две недели на Донбассе погибли трое гражданских

Источник: Корреспондент.net

За две недели июля на Донбассе погибли трое гражданских, еще 13 были ранены. Об этом свидетельствуют данные миссия СММ ОБСЕ.

"Миссия подтвердила информацию о 3 погибших и 13 раненых гражданских лицах в период с 1 по 14 июля", - сказано в Twitter организации.

Согласно сообщению, общее число жертв среди гражданского населения с 1 января 2019 года достигло 81 человека: 10 погибших и 71 ранен.