За год гривна укрепилась к доллару почти на 17%

Источник: Корреспондент.net

За прошлый года официальный курс гривны к доллару вырос на 16,9% с 27,69 гривны на 1 января 2019 года до 23,68 гривны на 1 января 2020 года. Об этом в среду, 1 января, пишет ЭП со ссылкой на данные Национального банка.

Так, самый высокий курс гривны к доллару был зафиксирован 26 декабря - 23,25 гривны. Самый низкий 11 января - 28,27 гривны.

Официальный курс евро по состоянию на 1 января 2020 года составляет 26,42 гривни, тогда как год назад составлял 31,71 гривни. За год гривня укрепилась к европейской валюте на 20%