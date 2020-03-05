За год пенсия в Украине выросла на 430 гривен

Источник: Корреспондент.net

В течение 2019 год средний размер пенсии в Украине вырос на 437 гривен и составил 3083 гривны. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда.

Отмечается, что в прошлом году выплату пенсий обеспечили 11,3 млн человек.

Также было назначено 378,8 тысяч новых пенсий и проведено пять автоматических перерасчетов пенсий.