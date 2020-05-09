09.05.2020
За границей от COVID лечатся почти 150 украинцев
Источник: Корреспондент.net
По состоянию на 9 мая за границей от коронавируса лечатся 145 граждан Украины.
При этом больше всего украинцев лечатся в Италии - 121, Чехии - шесть, Германии - четыре, в Австрии и России - по три. При этом от коронавируса за рубежом уже выздоровели 63 украинца, больше всего - в Греции (22 человека).
Уточняется, что восемь украинцев в результате инфекции скончались за границей.
За помощью в рамках системы Защита обратились 17 658 украинцев, добавили в ведомстве.
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