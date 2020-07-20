За границей в тюрьмах находятся семь тысяч украинцев

Источник: Корреспондент.net

Около семи тысяч украинцев находятся в заключении за границей. Среди них есть жертвы торговли людьми. Об этом, в понедельник, 20 июля, на своей странице в Facebook сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

"Около 7000 граждан Украины отбывают наказание за рубежом, в том числе 2000 - в РФ. Среди них есть граждане - жертвы торговли людьми - которые были привлечены к перевозке и распространения наркотических средств на территории иностранных государств", - отметила Денисова.

Омбудсмен уточнила, что за последние четыре года Нацполицией было расследовано 222 дела по фактам задержания и заключения украинцев за границей.