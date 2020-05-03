За мэра Черкасс заступились во Львове и Франковске

В свою очередь, Марцинкив заявил, что, открывая дела на мэров, в стране хотят "уничтожить местное самоуправление".

"Забрали средства у общин, закрепостили украинцев относительно выезда за границу, продали землю, обманули с доплатами медикам! Поддерживаю мэра Черкасс Боднаренко. Карантин один для всех, а не для избранных", — подчеркнул Марцинкив.

Напомним, что городской совет Черкасс с 1 мая ослабил карантин. Решение приняли в связи с многочисленными обращениями предпринимателей, которые терпят убытки. Откроются парки и летние площадки ресторанов, салоны красоты, мастерские. Позже в отношении мэра города возбудили уголовное дело