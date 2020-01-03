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03.01.2020

За неделю гриппом заболели 135 тысяч украинцев

Источник: Корреспондент.net

Гриппом и ОРВИ на прошлой неделе заболели 136 225 человек, 67,7% из которых - дети до 17 лет. 

Показатель заболеваемости составил 356,2 людей на 100 000 населения, что на 25,3% меньше эпидемического порога по Украине.

Зарегистрирован один случай гриппоподобного заболевания и 20 случаев тяжелой острой респираторной инфекции. Во всех регионах Украины активность гриппа и ОРВИ находилась на неэпидемическом уровне.

В течение прошлой недели против гриппа вакцинировано более 4 тысяч человек, а с начала эпидемического сезона прививки сделали 224 тысячи человек.

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