За неделю от гриппа в Украине умерли 10 человек

Источник: Корреспондент.net

За неделю в Украине из-за осложнений гриппа умерли 10 человек. Об этом сообщает в среду, 19 февраля, пресс-служба Минздрава.

За неделю с 10 по 16 февраля гриппом и ОРВИ заболели 245 055 человек.

"За неделю зарегистрировано десять летальных случаев в результате гриппа, что подтверждено методом ПЦР. С начала эпидемического сезона - 38 человек умерли от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Харьковской, Луганской областях и Киеве сохраняется неэпидемический уровень активности. Во всех других областях зарегистрировано эпидемическую активность различной интенсивности.

По результатам лабораторного исследования методом ПЦР в 24 из 69 образцов материалов определены вирусы гриппа: 12 - типа А(Н1)pdm09, 11 - типа А не субтипований, 1 - типа B.

Кроме того, в течение прошлой недели против гриппа вакцинировано 776 человек, а с начала эпидемического сезона прививки сделали 237 120 человек.