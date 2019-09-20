За полдня на Донбассе ранены двое военных

Источник: Корреспондент.net

Так, из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник обстрелял опорные пункты военных в районе населенных пунктов Новолуганское, Новотроицкое, Новогнатовка и Красногоровка.

"По имеющейся информации, с начала текущих суток двое наших военнослужащих получили ранения и были эвакуированы в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи", - говорится в сообщении.

Отметим, за прошедшие сутки военных обстреляли 13 раз. День прошел без потерь.