За полгода инвестиции в Украину упали на треть

Источник: Корреспондент.net

В первом полугодии 2020 года капитальные инвестиции в экономику Украины упали на 34,9% и составили 163,8 млрд грн, свидетельствуют данные Госслужбы статистики.

Снижение инвестиций было зафиксировано во всех отраслях.