За полгода Украина выплатила МВФ миллиард долларов

Источник: Корреспондент.net

За первое полугодие 2019 года Национальный банк сократил обязательства перед Международным валютным фондом на 25,45 млрд грн. Об этом свидетельствует промежуточный финансовый отчет НБУ.

Так, на конец июня обязательства НБУ перед МВФ составили 269,311 млрд грн. А кредиты МВФ сократились с 214,155 млрд грн до 193,166 млрд грн.

Это произошло благодаря погашению обязательств перед МВФ на 258 млн СПЗ (специальные права заимствования), что составляет 9,674 млрд грн по курсу на момент платежа, а также курсовой переоценке долга.

Согласно графику выплат, 3 сентября Украина должна выплатить МВФ 114,333 млн СПЗ (спецправа заимствования) - 156 млн долларов в эквиваленте. 13 сентября запланирована выплата МВФ 295,5 млн СПЗ.

Кроме того, до конца дня Минфин выплатит $661 млн по еврооблигациям и погасит $444 млн процентов.

Всего в 3-м квартале Украина должна выплатить по внешним долгам около 4 млрд долларов.