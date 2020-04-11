За сутки коронавирусом заразились 308 украинцев
Источник: Корреспондент.net
В Украине зафиксировано 2511 случая коронавирусной болезни COVID-19. Об этом в субботу, 11 апреля, сообщает пресс-служба Минздрава.
"По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 11 апреля в Украине 2511 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19. Количество тех, кто выздоровел (79 пациентов), превысило число летальных случаев (73 пациента). За сутки зафиксировано 308 новых случаев", – говорится в сообщении.
Количество выявленных случаев COVID-19 в регионах Украины:
- Винницкая область - 151 случай;
- Волынская область - 52;
- Днепропетровская область - 55;
- Донецкая область - 11;
- Житомирская область - 74;
- Закарпатская область - 60;
- Запорожская область - 64;
- Ивано-Франковская область - 274;
- Кировоградская область - 106;
- Киев - 396 случаев;
- Киевская область - 149;
- Львовская область - 96;
- Луганская область - 3;
- Николаевская область - 0;
- Одесская область - 51;
- Полтавская область - 24;
- Ровенская область - 103;
- Сумская область - 69;
- Тернопольская область - 208;
- Харьковская область - 8;
- Херсонская область - 28;
- Хмельницкая область - 18;
- Черновицкая область - 409;
- Черкасская область - 93;
- Черниговская область - 9.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 11 апреля в Центр поступило 1012 сообщений о подозрении на коронавирус Всего с начала 2020 года поступило 9775 сообщений о подозрении на COVID-19.