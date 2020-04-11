За сутки коронавирусом заразились 308 украинцев

Источник: Корреспондент.net

В Украине зафиксировано 2511 случая коронавирусной болезни COVID-19. Об этом в субботу, 11 апреля, сообщает пресс-служба Минздрава.

"По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 11 апреля в Украине 2511 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19. Количество тех, кто выздоровел (79 пациентов), превысило число летальных случаев (73 пациента). За сутки зафиксировано 308 новых случаев", – говорится в сообщении.

Количество выявленных случаев COVID-19 в регионах Украины:

Винницкая область - 151 случай;

Волынская область - 52;

Днепропетровская область - 55;

Донецкая область - 11;

Житомирская область - 74;

Закарпатская область - 60;

Запорожская область - 64;

Ивано-Франковская область - 274;

Кировоградская область - 106;

Киев - 396 случаев;

Киевская область - 149;

Львовская область - 96;

Луганская область - 3;

Николаевская область - 0;

Одесская область - 51;

Полтавская область - 24;

Ровенская область - 103;

Сумская область - 69;

Тернопольская область - 208;

Харьковская область - 8;

Херсонская область - 28;

Хмельницкая область - 18;

Черновицкая область - 409;

Черкасская область - 93;

Черниговская область - 9.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 11 апреля в Центр поступило 1012 сообщений о подозрении на коронавирус Всего с начала 2020 года поступило 9775 сообщений о подозрении на COVID-19.