19.07.2020
За сутки на Донбассе семь обстрелов
Источник: Корреспондент.net
Сепаратисты на Донбассе с начала суток семь раз нарушили режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил. Об этом говорится в пресс-центре штаба ООС в Facebook в воскресенье, 19 июля.
"Использовав артиллерийские системы 122-го калибра и 120-мм минометы, агрессор на рассвете дважды обстрелял украинских защитников неподалеку от Причепиловки, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", - говорится в сообщении.
Враг также дважды открывал огонь и по защитникам Луганского: сначала применив минометы 120-го калибра, гранатометы и пулеметы, а впоследствии - минометы 82-го калибра.
Кроме того, сообщили в штабе, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики обстреливали украинских военных из гранатометов и стрелкового оружия неподалеку от Водяного, а вблизи Старогнатовки и Лебединского - из крупнокалиберных пулеметов.
С начала суток потерь в рядах Объединенных сил в результате обстрелов нет.
В штабе также сообщили, что на участках разведения №1, №2 и №3 обстрелов не зафиксировано.
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