20.11.2019
За сутки в ООС ранены шесть украинских военных
Источник: Корреспондент.net
В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе в среду, 20 ноября, сепаратисты три раза нарушили режим прекращения огня, в результате чего ранены шестеро военных, сообщает пресс-центр ООС.
ВСУ обстреляли из вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
По позициям украинских защитников российские оккупационные войска осуществили два обстрела в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток, а именно неподалеку Березового и у Талаковки.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север противник из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вел огонь по позициям Объединенных сил неподалеку Гладосово.
"В течение текущих суток ранения в результате обстрелов получили 6 военнослужащих из состава Объединенных сил", - говорится в сообщении.
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