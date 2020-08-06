06.08.2020
За взрыв в порту в Бейруте задержаны 16 человек
Источник: Корреспондент.net
Полиция задержала 16 представителей администрации порта Бейрут, в котором ранее произошел мощный взрыв. Об этом в четверг, 6 августа, сообщило информагентство France press со ссылкой на военную прокуратуру Ливана.
Как сообщалось, в результате взрыва в Бейруте разрушенные дома были вынуждены покинуть 300 тыс. человек. На данный момент известно о 157 погибших в результате взрыва. Более 5000 человек были ранены.
По новым оценкам властей ливанской столицы, нанесенный взрывом ущерб может достигать $15 млрд: половина Бейрута частично или полностью разрушена.
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