02.03.2020
Заболеваемость коронавирусом в мире выросла в разы
Источник: Корреспондент.net
Количество новых случаев заболевания коронавирусом в мире выросло в девять раз, тогда как в Китае - снижается. Об этом в понедельник, 2 марта, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, пишет РИА Новости.
"Количество случаев COVID-19 в Китае продолжает снижаться. Вчера Китай сообщил ВОЗ о 206 случаев, самом малом количестве с 22 января. Из них только восемь случаев за пределами провинции Хубей. За пределами Китая всего насчитывается 8739 случаев в 61 стране, 127 скончалось. За последние сутки количество случаев COVID-19 за пределами Китая увеличилось почти в девять раз по сравнению с количеством, которое регистрируется в Китае", - сказал он.
По словам Гебрейесус, особую озабоченность у организации вызывает вспышка новой болезни в Южной Корее, Италии, Иране и Японии.
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