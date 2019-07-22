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22.07.2019

Заболеваемость корью в Украине упала до минимума

Источник: Корреспондент.net

Заболеваемость корью в Украине продолжает снижать до минимумомов за все время вспышки с 2017 года. Согласно данным Минздрава на 22 июля, за прошедшую неделю корью заболели 290 человек - 145 взрослых и 145 детей.

В течение 12-18 июля больше всего новых случаев кори зарегистрировано в Киеве (30 больных: 25 взрослых и 5 детей), Закарпатской (8 взрослых и 21 ребенок), Днепропетровской (19 взрослых и 10 детей), Хмельницкой (21: 10 взрослых и 11 детей) и Киевской (10 взрослых и 11 детей) областях.

С начала года (с 28 декабря 2018 до 11 июля 2019) корью заболели 56390 человек - 26500 взрослых и 29890 детей, а от осложнений кори умерли 18 человек. С лета 2017 года корью заболели почти 115 тысяч человек, 39 из которых умерли.

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