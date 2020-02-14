Забывая об Украине. Мюнхенский форум безопасности

Источник: Корреспондент.net

Конференция по вопросам безопасности – традиционное мероприятие для анализа глобальных вызовов, которые стоят перед человечеством. В 2020 году конференция проходит уже в 56 раз. Центральная тема этой конференции – потеря Западом своего влияние в мире.

А вот в Украине в этот раз уделено не такое большое внимание, как ранее. Но без обсуждения наших проблем тоже не обошлось.

Кто приехал

Для участия в конференции в Мюнхен прибыли президент Украины Владимир Зеленский, канцлер Австрии Себастьян Курц, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, глава правительства Нидерландов Марк Рютте и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Мюнхенская конференция была основана в 1963 году как форум стран-членов НАТО, это международная дискуссионная площадка, которая ежегодно собирает политических лидеров со всего мира. Традиционное место проведения мероприятия — отель Байеришер Хоф.

Мало Украины

Перед конференцией в Мюнхене обычно публикуют традиционный годовой отчет по вопросам безопасности. Так вот, слова "Украина" или "украинский" встречаются в отчете лишь 8 раз. Никогда с момента начала войны на Донбассе внимание к нашему государству не была на таком низком уровне. В 2018 году было 12 упоминаний, в 2019 – 35.

В Мюнхенском отчете есть рейтинг 10 конфликтов в мире, за которыми необходимо наблюдать в текущем году. В прошлом году Украина занимала в нем девятое место с описанием о том, что "конфликт на Донбассе продолжает тлеть, и шансов на завершение незаметно".

В 2020 году мы "упали" на последнее место, а характеристика - существенно изменилась.

"Новый президент Украины добавил свежей энергии к усилиям, направленным на прекращение шестилетнего конфликта между Киевом и поддерживаемыми Россией сепаратистами на востоке Украины, в Донбассе. Но хотя примирения стало несколько более реальным, чем год назад, оно далеко не гарантированным. Планы о прекращении огня и разведения еще могут провалиться, а боевые действия - усилиться ", - сказано в отчете.

План для Украины

Три международные организации в сотрудничестве с Российским советом по международным делам (РСМД) обнародовали на Мюнхенской конференции свой план прекращения войны в Украине.

К участию в разработке документа, как утверждается, привлекали также отдельных украинских экспертов, но формированием предложения не занимались украинские организации - в отличие от российского РСМД.

Документ избегает упоминаний о нападении России на Украину и утверждает, что "конфликт в и вокруг Украины" стал следствием "катастрофических просчетов", и в качестве реакции на него предлагают шаги для "завершения конфликта на Донбассе и создания перспектив для конструктивного диалога, в том числе по Крыму ".

Обнародованное предложение содержит несколько гуманитарных шагов, которые поддерживаются всеми сторонами, однако в нем отсутствуют какие-либо ключевые требования, звучавшие до сих пор от Украины.

- Восстановление работы Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня на Донбассе при участии украинских и российских военных.

- Создание "нормандского формата" на уровне военных.

- Открытие доступа СММ ко всей территории Восточной Украины (о Крыме не упоминается) и новых пунктов пропуска через линию соприкосновения.

- Решение вопроса без вести пропавших.

- Запуск программы разминирования.

- Запуск программы восстановления Донбасса с привлечением международных доноров, при этом Россия может стать одной из сторон, которые добровольно инвестируют в восстановление региона.

- Возобновление торговли между Украиной и Россией на принципах ЗСТ.

- Постепенное снятие санкций с России (в документе называется "изменением санкционного режима") с разработкой соответствующего плана (сейчас, как известно, предполагается, что санкции должны быть сняты только в случае полного выполнения "Минска"); из контекста следует, что речь идет об ослаблении давления на РФ в вопросе деоккупации Донбасса.

- Поиск и деактивация опасных источников радиации в зоне конфликта на Донбассе.

- Диалог в странах НАТО о взаимной безопасности, "для преодоления того, что разделяет" (в документе прямо не уточняется, о чем идет речь и должна ли Россия быть частью такого диалога).

- Определение приоритетных сфер сближения между ЕС и Россией с развитием человеческих и экономических связей.

- Запуск всеукраинского общенационального диалога по определению новой идентичности Украины, который учтет взгляд соседей Украины, включая Россию. Отмечается, что предметами этого диалога должны стать вопросы истории, национальной памяти, языка, идентичности и меньшинств.

В документе отмечается, что в его разработке принимали участие трое украинских экспертов: Василий Филипчук, Александр Чалый и Алексей Семений.

Бывшие дипломаты США, чиновники и эксперты тут же обнародовали совместное заявление, в котором обосновывают ошибочность новых предложений по Донбассу, сформированных на Мюнхенской конференции по безопасности.

Открытые двери

Руководитель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер считает, что Запад должен привлекать Россию к сотрудничеству, несмотря на все нарушения международного права со стороны Кремля.

Ишингер отметил, что мир оказался в новой международной реальности и перед вызовами. "Нынешнее состояние глобального отсутствия безопасности абсолютно неприемлемо", - заявил он.

Для преодоления проблем он также предложил усилить диалог и сотрудничество с Россией.

"Даже если мы должны признать, что Россия ушла от Европы, даже несмотря на их действия в Сирии, Грузии и Украине... это все равно наше обязательство – держать двери открытыми, давать шанс. Это - наше приобретение 1990 года (после падения берлинской стены)", - заявил Ишингер.