Загороднюк: Закупка Patriot - не в приоритете

Источник: Корреспондент.net

Глава Минобороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что Украина хочет купить американские системы противовоздушной обороны Patriot, но пока это лишь перспективный вопрос. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам визита в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе, передает Укринформ в четверг, 13 февраля.

"Сейчас мы не проводим переговоры относительно Patriot, хотя у нас есть теоретическая возможность начать такой диалог. Сейчас у нас несколько иные приоритеты. У нас ограниченный ресурс, мы решили, что в этом году мы его спланируем иным образом. Хотя стратегически нам, конечно, это было бы интересно. Мы поднимали этот вопрос как принципиальную возможность, однако это пока и все", - сказал Загороднюк и добавил, что переговорный процесс вокруг этого вопроса является чрезвычайно сложным и может длиться годами.

Сейчас политика направлена ​​на сближение позиций с США в формате переговоров, и когда они будут достаточно близкими, украинская сторона сможет поднять этот вопрос о Patriot, продолжил министр и отметил, что военное ведомство и ВСУ активно работают над разработкой собственных возможностей в сферах воздушной и противоракетной обороны.

"Что касается наших собственных возможностей, мы их прорабатываем. Через некоторое время будет обнародована стратегия по развитию противовоздушной обороны. Тогда мы сможем комментировать, в данное время этот вопрос в работе. Есть рабочая группа в Вооруженных силах, которая постоянно работает, чтобы дать ответ, как должна выглядеть наша ПВО, каким образом она будет обеспечена. Поэтому решение скоро будет", - резюмировал Загороднюк.