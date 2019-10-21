Загрязнение воздуха в Украине: опубликованы данные

Источник: Корреспондент.net

Данные о загрязнении воздуха в разных городах Украины обнародовала Центральная геофизическая обсерватория в понедельник, 21 октября.

В Киеве максимальные разовые концентрации оксида углерода на стационарных постах колебались в пределах 0,4-1,0 ПДК (предельно допустимая концентрация), в Виннице - 0,3-0,4 ПДК, в Харькове - 0,3-0,8 ПДК, в Кропивницком - 0,6 ПДК.

"В целом за последние дни концентрации оксида углерода, которые бы характеризовались как высокие, в сети мониторинга гидрометслужбы не зарегистрированы", - говорится в сообщении.

В то же время метеорологи отмечают, что осенние погодные условия - туманы, наличие приземных инверсий, когда при земле образуется задерживающий слой воздуха, - могут способствовать накоплению загрязняющих веществ.

"Но по данным наблюдений в сети мониторинга гидрометслужбы в последние дни высоких уровней загрязнения оксидом углерода не зафиксировано", - добавили в обсерватории.