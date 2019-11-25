Захват кораблей: РФ удовлетворена решением Гааги

Источник: Корреспондент.net

В МИД России заявили об удовлетворении решением межгосударственного арбитража в Гааге по делу о захвате украинских кораблей в Керченском проливе, который ранее установил порядок работы и правила процедур разбирательства. Об этом в понедельник, 25 ноября, говорится в сообщении МИД РФ.

"Российская Федерация полностью удовлетворена данным решением, в котором учтены все ее принципиальные предложения, высказанные в ходе состоявшегося накануне в Гааге заседания арбитража. Трибунал поддержал подходы России и по другим принципиальным моментам, что обнулило попытки Киева максимально осложнить процессуальное положение России в данном разбирательстве", - утверждают в ведомстве.