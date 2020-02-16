Захват в Азовском море: названы имена рыбаков

Источник: Корреспондент.net

Захваченные Россией украинские рыбаки являются жителями села Райновка Приморского района Запорожской области. Об этом в воскресенье, 16 февраля, сообщил народный депутат Павел Мельник на своей странице в Facebook.

Имена задержанных, по словам депутата, Сергей Гога, Алексей Иванов, Василий Тюркеджи и Максим Терехов. Мельник отметил, что об этом ему рассказали местные жители.

По информации нардепа, на видео допроса, которое опубликовала ФСБ РФ, именно Максим Терехов.

Мужчина на видео рассказывает, что является владельцем задержанного судна и признает, что занимался незаконным выловом рыбы.