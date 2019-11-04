Заказчиков убийства Гандзюк накажут - Зеленский

Источник: Корреспондент.net

В годовщину смерти херсонской активистки Екатерины Гандзюк президент Владимир Зеленский дал громкое обещание касаемо расследование этого громкого убийства, о чем стало известно из его пресс-службы 4 ноября.

"Год без Екатерины Гандзюк. Все заказчики будут найдены и наказаны. Обещаю", - процитировала пресс-служба слова главы государства, прикрепив картинку "Год без Кати".