Закон о декоммунизации: КСУ обнародовал решение

Источник: Корреспондент.net

Конституционный суд Украины признал закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режимов в Украине и запрет пропаганды их символики" конституционным, соответствующее решение обнародовала пресс-служба суда.

Так, 16 июля 2019 года Конституционный Суд Украины принял решение по делу по конституционному представлению 46 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики".

Этим Решением Суд признал соответствующим Конституции Украины (конституционным) Закон Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики" от 9 апреля 2015 № 317-VІІІ с изменениями.

"Выяснив легитимность цели принятия Закона и осуществив его всесторонний анализ, Конституционный Суд Украины пришел к выводу, что пропаганда коммунистического режима и нацистского режима, публичное использование их символов является попыткой оправдать тоталитаризм и отрицанием конституционных принципов и демократических ценностей, защита которых является обязанностью всех органов государственной власти, а Закон является конституционным", - говорится в решении.

Решение Конституционного Суда Украины является обязательным, окончательным и таким, что не может быть обжаловано.